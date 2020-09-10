Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лайтнинг».
Победу «Тампе» принесли шайбы Виктора Хедмана и Никиты Кучерова, забившего за 7,8 секунд до финальной сирены.
Nikita Kucherov (@86Kucherov). GWG. Are you kidding!? #StanleyCuppic.twitter.com/oswk53w4jh— NHL (@NHL) September 10, 2020
Михаил Сергачёв не отличился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков.
В составе «Айлендерс» отличился Мэтт Мартин. Голкипер Семён Варламов за 49 минут игрового времени отразил 19 из 21 бросков по воротам своей команды.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится 12 сентября.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече.