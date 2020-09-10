Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала разгромную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли шайбы Виктора Хедмана и Никиты Кучерова, забившего за 7,8 секунд до финальной сирены.

Михаил Сергачёв не отличился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков.

В составе «Айлендерс» отличился Мэтт Мартин. Голкипер Семён Варламов за 49 минут игрового времени отразил 19 из 21 бросков по воротам своей команды.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится 12 сентября.

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