Тарасенко перенёс успешную операцию на плече

Российский хоккеист «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко успешно перенёс хирургическое вмешательство на плече.

Об этом сообщает в Twitter журналист Энди Стрикленд. Хирургическое вмешательство было произведено в медицинском центре города Эдвардс, штат Колорадо. Процедура прошла без осложнений.

Ожидаемый срок восстановления после операции составит порядка пяти месяцев. Эта операция станет для россиянина уже третьей по счёту. После предыдущей он восстанавливался около десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что российскому хоккеисту «Колорадо» Задорову предстоит операция.