Российскому хоккеисту «Колорадо» Задорову предстоит операция

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Российскому защитнику «Колорадо Эвеланш» Никите Задорову предстоит сделать операцию.
Российскому хоккеисту «Колорадо» Задорову предстоит операция
  • Reuters

Об этом рассказала в Instagram его жена Александра.

«Нет, мы не соскучились по снегу. Мы приехали в горы делать папе операцию», — написала Александра Задорова в сториз. При этом супруга хоккеиста до этого отметила, что они находятся в городе Вейл, штат Колорадо.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Колорадо» вылетел во втором раунде от «Даллас Старз».

Ранее генменеджер «Сент-Луиса» заявил, что прошлая операция Владимира Тарасенко оказалась неудачной.

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