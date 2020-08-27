Генмеджер «Сент-Луиса»: прошлая операция Тарасенко оказалась неудачной

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг выразил надежду, что российский форвард команды Владимир Тарасенко сумеет вернуться на свой привычный уровень после очередной операции на плече.

«Операция, которая была сделана Тарасенко в октябре 2019 года, не сработала так, как мы того ожидали. Она оказалась неудачной... Конечно, это очень неприятная новость. Очень неприятно, что Владимира ожидает третья операция на плече в карьере. Мы надеемся, что он сумеет вернуться на свой прежний уровень. Я не сомневаюсь в его трудолюбии и стремлении восстановить прежнюю форму», — цитирует Армстронга в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Из-за травмы в прошлом сезоне Тарасенко провёл только 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков (3+7).

Ранее сообщалось, что хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев.