Хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев

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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг заявил, что российский форвард команды Владимир Тарасенко будет прооперирован и пропустит минимум пять месяцев.
Хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев
  • Reuters

«Операция будет на следующей неделе. Через пять месяцев после операции мы проведём обследование, чтобы понять, что делать дальше», — цитирует Армстронга в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Российский форвард пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травмы плеча, полученной в октябре 2019 года. Теперь Тарасенко ждёт повторная операция на том же суставе.

Контракт нападающего при средней зарплате в $7,5 млн за сезон действует до 2023 года. В сезоне-2018/19 Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров уступает только Александру Овечкину и Владимиру Тарасенко по голам с момента дебюта в Кубке Стэнли.

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