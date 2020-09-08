Кучеров и Пойнт установили рекорд «Тампы» по очкам в матче плей-офф НХЛ

Россиянин Никита Кучеров и канадец Брейден Пойнт стали первыми игроками в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшими по пять очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Знаковое для форвардов событие произошло в первом матче финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой «Тампы» со счётом 8:2.

Кучеров записал в свой актив одну шайбу и четыре ассиста, тогда как на счету Пойнта два гола и три результативные передачи.

Прежде ни одному игроку «Лайтнинг» не удавалось подобное.

Они также стали вторыми одноклубниками в истории плей-офф НХЛ, набравшими по пять очков в одном матче. Прежде подобное удавалось дуэту Пол Коффи и Яри Курри в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1985 году.

Для Кучерова это первый случай в карьере, когда он за один матч плей-офф набрал пять очков.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ.