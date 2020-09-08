Кучеров и Пойнт установили рекорд «Тампы» по очкам в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Знаковое для форвардов событие произошло в первом матче финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой «Тампы» со счётом 8:2.
Кучеров записал в свой актив одну шайбу и четыре ассиста, тогда как на счету Пойнта два гола и три результативные передачи.
Прежде ни одному игроку «Лайтнинг» не удавалось подобное.
Они также стали вторыми одноклубниками в истории плей-офф НХЛ, набравшими по пять очков в одном матче. Прежде подобное удавалось дуэту Пол Коффи и Яри Курри в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1985 году.
Для Кучерова это первый случай в карьере, когда он за один матч плей-офф набрал пять очков.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ.