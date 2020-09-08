Кучеров и Пойнт установили рекорд «Тампы» по очкам в матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Россиянин Никита Кучеров и канадец Брейден Пойнт стали первыми игроками в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшими по пять очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров и Пойнт установили рекорд «Тампы» по очкам в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Знаковое для форвардов событие произошло в первом матче финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой «Тампы» со счётом 8:2.

Кучеров записал в свой актив одну шайбу и четыре ассиста, тогда как на счету Пойнта два гола и три результативные передачи.

Прежде ни одному игроку «Лайтнинг» не удавалось подобное.

Они также стали вторыми одноклубниками в истории плей-офф НХЛ, набравшими по пять очков в одном матче. Прежде подобное удавалось дуэту Пол Коффи и Яри Курри в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1985 году.

Для Кучерова это первый случай в карьере, когда он за один матч плей-офф набрал пять очков.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить