Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ
- Reuters
В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу, что позволило ему выйти на первое место в истории клуба по данному показателю.
Теперь в активе российского форварда 34 гола в матчах плей-офф НХЛ. Предыдущим рекордсменом был канадец Мартен Сен-Луи, забросивший 33 шайбы за «Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что шайба и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.