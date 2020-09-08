Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим снайпером команды в истории её выступлений в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу, что позволило ему выйти на первое место в истории клуба по данному показателю.

Теперь в активе российского форварда 34 гола в матчах плей-офф НХЛ. Предыдущим рекордсменом был канадец Мартен Сен-Луи, забросивший 33 шайбы за «Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что шайба и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.