Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим снайпером команды в истории её выступлений в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ
  • Reuters

В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу, что позволило ему выйти на первое место в истории клуба по данному показателю.

Теперь в активе российского форварда 34 гола в матчах плей-офф НХЛ. Предыдущим рекордсменом был канадец Мартен Сен-Луи, забросивший 33 шайбы за «Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что шайба и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить