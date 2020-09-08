Шайба и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли шайбы Брейдена Пойнта и Янни Гурда, оформивших дубли, а также Виктора Хедмана, Райана Макдоны, Ондржея Палата и Никиты Кучерова, записавшего в своей актив, помимо гола, ещё четыре ассиста. Михаил Сергачёв также стал автором одной голевой передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» ответили шайбами Джордана Эбреле и Ника Ледди. Голкипер Семён Варламов на 49 минут игрового времени отразил 20 из 25 бросков по воротам своей команды.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Тампы». Вторая игра состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ, Худобин отразил 25 бросков.

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