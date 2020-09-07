«Даллас» обыграл «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ, Худобин отразил 25 бросков

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В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс».
«Даллас» обыграл «Вегас» в матче серии плей-офф НХЛ, Худобин отразил 25 бросков
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Далласа».

Единственную шайбу в матче забросил Йон Клингберг, отличившийся на третьей минуте встречи.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин оформил шат-аут, отразив все 25 бросков по своим воротам. Его партнёры ко команде Александр Радулов и Денис Гурьянов не сумели отметиться результативными действиями.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Далласа».

Ранее СМИ назвали россиянина Гурьянова одним из главных открытий плей-офф Кубка Стэнли.

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