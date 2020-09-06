СМИ назвали россиянина Гурьянова одним из главный открытий плей-офф Кубка Стэнли

Портал theScore.com представил рейтинг топ-5 открытий нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В список вошёл российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, набравший 15 (8+7) очков в 16 матчах после возобновления сезона. В серии с «Колорадо Эвеланш» (4:3 по матчам) 23-летний хоккеист набирал очки шесть поединков подряд, суммарно заработав восемь (2+6) очков.

«Даллас» впервые с 2008 года вышел в финал Западной конференции и сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В топ-5 также вошли голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко и форвард «Далласа» Йоэль Кивиранта.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и вышел в финал конференции.