«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и вышел в финал конференции
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой «Айлендерс» со счётом 4:0.
Заброшенными шайбами отметились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл всю игру в запасе.
Счёт в серии стал 4:3 в пользу «Айлендерс», команда вышла в финал Восточной конференции.
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