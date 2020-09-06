«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и вышел в финал конференции

В седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфия Флайерс».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой «Айлендерс» со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл всю игру в запасе.

Счёт в серии стал 4:3 в пользу «Айлендерс», команда вышла в финал Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Худобин назвал Радулова очень ценным игроком.