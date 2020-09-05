Худобин назвал Радулова очень ценным игроком

Короткая ссылка
Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин высказался о своём соотечественнике Александре Радулове, который забросил две шайбы в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Худобин назвал Радулова очень ценным игроком
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Звёзды» вышли в финал на Западе.

«Саня есть Саня. Я его знаю очень давно. Он приносит очень много энергии, работоспособности. Он даёт заряд команде. Это настоящий драйв — ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнёра. Радулов — очень ценный игрок. Даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он так же продолжает работать, дальше заводить команду. Это бесценно», — цитирует Худобина nhl.com.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов отметил игру Худобина в седьмом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить