Худобин назвал Радулова очень ценным игроком

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин высказался о своём соотечественнике Александре Радулове, который забросил две шайбы в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Звёзды» вышли в финал на Западе.

«Саня есть Саня. Я его знаю очень давно. Он приносит очень много энергии, работоспособности. Он даёт заряд команде. Это настоящий драйв — ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнёра. Радулов — очень ценный игрок. Даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он так же продолжает работать, дальше заводить команду. Это бесценно», — цитирует Худобина nhl.com.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов отметил игру Худобина в седьмом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо».