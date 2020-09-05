Радулов отметил игру Худобина в седьмом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, оформивший дубль в победном седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции против «Колорадо Эвеланш», прокомментировал выход своей команды в следующую стадию.

«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду. Соперник тоже был очень серьёзным. Поэтому мы все понимали, что не будет так легко, даже когда мы повели 2:0 в серии. Да, мы хотели победить раньше. Но всё пришло к седьмому матчу», — приводит слова россиянина nhl.com.

Радулов также отметил, что седьмой матч получился необыкновенным.

«И очень радует, когда у тебя получается победить. В том году мы во втором раунде проиграли в седьмом матче «Сент-Луису» во втором овертайме. И была большая горечь после такого поражения. Всегда неприятно так заканчивать сезон. Вроде, были так близко к победе, а в итоге вылетели. Но в этом году всё случилось иначе, нам повезло. Где-то вратарь Антон Худобин сыграл очень здорово. Был на высоте, сделал пару сумасшедших сейвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле. Все молодцы!» — резюмировал хоккеист.

Ранее сообщалось, что «Вегас» выиграл серию с «Ванкувером» и вышел в финал плей-офф НХЛ на Западе.