«Вегас» выиграл серию с «Ванкувером» и вышел в финал плей-офф НХЛ на Западе

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции (3:0).

Шайбы записали себе в актив Ши Теодор, Алекс Так и Пол Штястны.

«Вегас» выиграл серию со счётом 4-3 и пробился в финал конференции.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ.