«Вегас» выиграл серию с «Ванкувером» и вышел в финал плей-офф НХЛ на Западе
«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции (3:0).
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
Шайбы записали себе в актив Ши Теодор, Алекс Так и Пол Штястны.
«Вегас» выиграл серию со счётом 4-3 и пробился в финал конференции.
Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ.
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