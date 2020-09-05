«Вегас» выиграл серию с «Ванкувером» и вышел в финал плей-офф НХЛ на Западе

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«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции (3:0).
«Вегас» выиграл серию с «Ванкувером» и вышел в финал плей-офф НХЛ на Западе
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Шайбы записали себе в актив Ши Теодор, Алекс Так и Пол Штястны.

«Вегас» выиграл серию со счётом 4-3 и пробился в финал конференции.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ.

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