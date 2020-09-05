«Филадельфия» сравняла счёт в серии с «Айлендерс» благодаря голу Проворова в овертайме

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«Филадельфия Флайерз» победила в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции (5:4).
«Филадельфия» сравняла счёт в серии с «Айлендерс» благодаря голу Проворова в овертайме
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Победную шайбу за лётчиков на 96-й минуте игры забросил россиянин Иван Проворов. Кроме него отличились Кевин Хейз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль и Скотт Лотон. У «Айлендерс» голы на счету Дерика Брассара, Мэтта Мартина, Андерса Ли и Мэтью Барзала.

Счёт в серии стал 3-3.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ.

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