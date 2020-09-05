«Филадельфия» сравняла счёт в серии с «Айлендерс» благодаря голу Проворова в овертайме
- Reuters
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Победную шайбу за лётчиков на 96-й минуте игры забросил россиянин Иван Проворов. Кроме него отличились Кевин Хейз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль и Скотт Лотон. У «Айлендерс» голы на счету Дерика Брассара, Мэтта Мартина, Андерса Ли и Мэтью Барзала.
Счёт в серии стал 3-3.
Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова помог «Далласу» выиграть серию с «Колорадо» в плей-офф НХЛ.