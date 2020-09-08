Кучеров стал третьим россиянином, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи, таким образом став третьим россиянином, кому удалось показать такую результативность в матче плей-офф.
Кроме него, подобное удавалось лишь двоим. В 2001 году Александр Могильный в составе «Нью-Джерси Дэвилз» набрал пять очков в матче в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», а уже в 2020 году форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов повторил это достижение, набрав пять очков в матче с «Калгари Флэймз».
Ранее сообщалось, что Кучеров и Пойнт установили рекорд «Тампы» по очкам в матче плей-офф НХЛ.