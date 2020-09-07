Возвращение Кучерова, точность Гурьянова и сейвы трёх вратарей: чего ждать от россиян в полуфинале Кубка Стэнли

В розыгрыше Кубка Стэнли стартовали полуфинальные серии. В трёх из четырёх продолжающих борьбу командах выступают российские хоккеисты, прежде не выигрывавшие главный трофей. «Тампа-Бэй» будет рассчитывать на вернувшегося после травмы Никиту Кучерова и проводящего прекрасный плей-офф вратаря Андрея Василевского, чей оппонент из «Айлендерс» Семён Варламов рискует потерять статус первого вратаря. «Даллас» уже выиграл первый матч у «Вегаса» благодаря «сухарю» Антона Худобина и теперь будет ждать, что свою статистику улучшат Денис Гурьянов и Александр Радулов, забросившие на двоих 15 шайб в предыдущих сериях.

Озвучит ли Василевский претензии на личные награды

Как известно, обладатель «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона — определяется по итогам регулярного чемпионата. Генеральные менеджеры всех команд отдают свои голоса в пользу различных кандидатов, а окончательные итоги держатся в секрете вплоть до полного окончания сезона. До этого болельщикам лишь сообщают имена трёх главный кандидатов.

Если бы результаты Кубка Стэнли хоть как-то могли влиять на определение победителя, то второй раз подряд приз получил бы Андрей Василевский. Из всех номинантов, вошедших в первую тройку, только он продолжает борьбу за главный трофей НХЛ. Коннор Хеллебайк не прошёл с «Виннипег Джетс» даже квалификацию в плей-офф, а Туукка Раск покинул расположение «Бостон Брюинз» по ходу серии с «Каролиной Харрикейнз» и фактически не спас команду от дальнейшего вылета.

Василевский же без устали играл и пока ни разу не уступал ворота напарнику Кёртису Макэлинни. Благодаря действиям россиянина «Тампа-Бэй Лайтнинг» остаётся единственной командой, которой не приходилось доводить выяснение отношений с соперниками до седьмого матча. Статистика Василевского остаётся одной из лучших в нынешнем плей-офф — он пропускает в среднем 1,91 шайбы и отражает 93,1% бросков. Особенно хорош российский вратарь был в овертаймах. В них он ни разу не пропустил и совершил в сумме 50 сейвов — больше, чем иные вратари делают за два или три матча.

Своей игрой в плей-офф Василевский не может повлиять на голосование за «Везина Трофи» и выиграть его во второй раз подряд, чего никто не добивался с 2008 года. Но перед ним остаются открытыми двери к другой престижной награде — «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли. По версии ESPN, сейчас Василевский находится на пятом месте в условном рейтинге главных претендентов, уступая в том числе напарнику Брэйдену Пойнту. Но серия с «Нью-Йорк Айлендерс» и следующий за ней финал могут всё изменить, если Василевский останется столь же надёжен.

Будет ли Кучеров угрожать Варламову

Одной из главных интриг в серии «Лайтнинг» и «Айлендерс» должно стать возвращение в строй Никиты Кучерова. 1 сентября в пятом матче против «Бостон Брюинз» он получил болезненный удар в лицо от Здено Хары. Хотя российский нападающий после первичного осмотра смог вновь выйти на лёд, вскоре он окончательно ушёл в раздевалку, и команде пришлось без него добывать победу в овертайме.

«Тампа» в нынешнем плей-офф и так играет без одного из своих лидеров. Стивен Стэмкос ещё в первый день тренировочных сборов получил повреждение, которое надолго вывело его из игры. Хотя канадец приступал к тренировкам в общей группе, он снова пропустит всю серию с «Айлендерс». В такой ситуации потеря Кучерова, лучшего бомбардира команды в регулярке и второго в Кубке Стэнли, была бы совсем катастрофичной.

К счастью для «Лайтнинг», они получили недельный перерыв между двумя раундами Кубка Стэнли — больше в этом году так долго никто не отдыхал. Этого времени россиянину хватило для полного восстановления, и в первой игре с «Айлендерс» он уже должен появиться на льду. Обычно в плей-офф неделя без игровой практики негативно влияет на команду и она выпадает из соревновательного ритма, но в случае с «Тампой» это как раз должно пойти ей на пользу. Тем более что подопечные Джона Купера и так с учётом овертаймов отыграли почти на два часа больше, чем положено.

В бомбардирской гонке Кубка Стэнли Кучеров идёт на десятом месте с четырьмя голами и 12 передачами. Он должен стать главной проблемой для вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова, но только в том случае, если российский голкипер вообще выйдет на лёд.

Последние матчи в серии с «Филадельфией Флайерз» ему в актив занести сложно. Хотя Варламов и сумел установить новый рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии в плей-офф (голкипер не пропускал 138 минут 17 секунд), при счёте 3:1 в серии он дважды не сумел спасти свою команду в овертаймах. 32-летний россиянин пропустил девять шайб после 63 бросков — для высококлассного вратаря это очень маленький процент отражённых бросков.

Варламова сумел вовремя заменить Томас Грайсс, да так, что в седьмом матче серии немец вообще не пропустил ни одной шайбы. Теперь именно его стоит ждать в воротах «Айлендерс», впервые с 1993 года пробившихся в финал конференции. Если, конечно, Кучеров и компания не заставят Барри Тротца вновь поменять своё мнение о Варламове.

Выйдет ли Худобин из тени Бишопа

Нынешний плей-офф НХЛ примечателен тем, что ворота сразу трёх полуфиналистов защищают российские вратари. Кроме Василевского и Варламова в этот список также входит Антон Худобин из «Даллас Старз». За ним, правда, до сих пор не числится статус основного голкипера своей команды, но противостояние с «Вегас Голден Найтс» может всё поменять.

Болельщики привыкли к тому, что Худобин всегда играет роль дублёра. Так было не только в «Далласе», но и в предыдущих командах. В составе «Старз» он тоже оказался в тени Бена Бишопа, пока тот не получил травму. По ходу плей-офф американский вратарь возвращался в ворота, но был в такой неважной форме, что Худобину пришлось окончательно его заменить и самому сопровождать команду до финала Западной конференции.

По статистике Худобин слегка проигрывает многим звёздам вратарского цеха. До серии с «Вегасом» он пропускал в среднем 2,94 шайбы и отражал 90,9% бросков. Разговоры о том, что Бишопу всё-таки полагается место в стартовом составе, шли вплоть до финала конференции, но в стартовом матче Худобин смог доказать, что пора первым номером «Далласа» считать именно его.

Он сделал «сухарь» и стал соавтором победы со счётом 1:0 — в истории «Далласа» только трём вратарям удавалось подобное. Правда, в этой встрече не столько российский вратарь был хорош, сколько ужасен сам «Вегас». За первые два периода Худобину пришлось отразить всего 12 бросков. В третьем «Голден Найтс» уже 13 раз целились по чужим воротам, но по-настоящему опасных моментов у них не было. Впрочем, это не должно принижать заслуг Худобина, которому пора выходить на лёд не только из-за плохой формы Бишопа.

Ждать ли новых подвигов Гурьянова и Радулова

Главными полевыми звёздами из России в нынешнем плей-офф стали Александр Радулов и Денис Гурьянов из «Далласа». Радулов в серии с «Колорадо Эвеланш» отметился двумя победными шайбами и дублем в седьмом матче. Гурьянов запомнился историческим покером в ворота «Калгари Флеймз», благодаря которому стал лучшим снайпером своей команды наряду с Джо Павелски.

Всего молодой российский нападающий забросил восемь шайб, и такая результативность скорее неожиданна, чем закономерна. Он играет в четвёртом звене и лишь один раз провёл на льду больше 18 минут и при этом делит лидерство по голам среди оставшихся в Кубке Стэнли хоккеистов. При этом постепенно роль Гурьянова повышается — его звено с Йоэлем Кивирантой и Роопе Хинтцем играло дольше всех в седьмом матче с «Колорадо». Россиянин вполне может стать козырем «Далласа» в серии с «Вегасом», так как у команды из Невады очень сбалансированный состав, в котором разница между звеньями совсем невелика. От того, как сыграют новички и молодые хоккеисты «Старз», будет зависеть многое.

Радулов же является одним из лидеров «Далласа», и спрос с него всегда высокий. В этом сезоне ему приходится замещать в этом статусе Тайлера Сегина, у которого плей-офф складывается совсем не так, как от него ждали. Из-за этого россиянину приходилось менять на ходу тройки, но на результативности это не сказывалось, так как свои очки он набирает при розыгрышах большинства.

Правда, в стартовом матче серии с «Вегасом» Радулов оказался в небольшой опале, проведя на льду меньше 12 минут, но тогда «Даллас» принял решение играть по счёту и беречь преимущество, добытое благодаря голу Йона Клингберга. Хотя сам россиянин крайне не любит сидеть на скамейке запасных, команде это иногда может идти на пользу. Когда «Старз» почувствуют себя уверенно или окажутся на краю пропасти, тогда энергия Радулова может пригодиться.