Худобин заявил, что серия с «Колорадо» навсегда останется в его памяти

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Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин высказался о победе своей команды в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Худобин заявил, что серия с «Колорадо» навсегда останется в его памяти
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Звёзды» выиграли в седьмом матче и взяли серию со счётом 4:3.

«Это была весёлая, но тяжёлая серия. Невероятные качели! Мы вели 3:1, потом два матча взял «Колорадо». У них сумасшедшая команда, конечно. Они хорошо играют в атаке, создают много моментов. Но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере. Такие шикарные матчи не забываются! Седьмой матч, идём в овертайм, качели туда-сюда. 3:2, 3:3, 4:3, 4:4. Это очень интересно. И каждый игрок на счету. Каждый честно делает свою работу, и за это всегда воздаётся», — приводит слова россиянина nhl.com.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов отметил игру Худобина в седьмом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо».

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