Выделить $100 млн и перекрасить синие линии в чёрный: как от НХЛ требуют бороться с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги поддержать ряд инициатив, направленных на борьбу с расизмом. Созданная темнокожими игроками организация хочет получить $100 млн на благотворительные программы, увеличить процент афроамериканцев в руководстве клубов, а также перекрасить синие линии на площадках в чёрный цвет. Ранее лидер альянса Эвандер Кейн добился того, чтобы розыгрыш Кубка Стэнли был приостановлен из-за инцидента с Джейкобом Блейком.

От Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потребовали усилить меры по борьбе с расизмом и поддержать несколько направленных на это инициатив. Такой запрос в лигу сделал Альянс хоккейного разнообразия (HDA), созданный в начале лета темнокожими игроками для защиты прав и искоренения нетерпимости в своём виде спорта.

Тема расизма стала актуальной для хоккея в свете недавних событий, связанных со стрельбой полицейских в Джейкоба Блейка. Этот инцидент не только вызвал волну протестов в стране, но и стал причиной бойкота соревнований со стороны спортсменов. 26 августа баскетбольная команда «Милуоки Бакс» первой отказалась играть с «Орландо Мэджик», выражая своё недовольство полицейской жестокостью и систематическим расизмом в стране.

Инициативу тут же поддержали другие команды Национальной баскетбольной ассоциации, Главной лиги футбола и Главной лиги бейсбола, а также теннисисты, участвующие в совместном турнире WTA и ATP в Нью-Йорке. При этом в НХЛ отменять матчи сначала не стали и в среду все игры Кубка Стэнли прошли по первоначальному графику.

Такая реакция лиги на события в стране вызвала критику как со стороны СМИ, так и самих игроков. Темнокожий нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн тогда заявил, что смерть Джорджа Флойда не стала уроком для НХЛ.

«Честно говоря, о покушении на Блейка я мало что слышал. Это печально. Мы, очевидно, говорим о ещё одном невооружённом темнокожем мужчине, которому стреляют в спину на глазах у его детей. Но, опять же, не так давно в связи с убийством Джорджа Флойда у нас уже были подобные разговоры о необходимости продолжения дискуссии, её развитии. Все хотели стать лучше, хотели убедиться, что мы будем больше говорить об этом и в дальнейшем исправимся. К сожалению, вот вам новый пример. Это также очередной пример недостаточного внимания к проблеме со стороны нашей лиги, наших игроков и СМИ, которые освещают нашу игру», — цитировал Кейна Sportsnet.

Вскоре хоккеист призвал от лица созданного им Альянса хоккейного разнообразия отменить ближайшие матчи НХЛ, чтобы показать, что для неё «права человека важнее спорта». В итоге позицию Кейна поддержали другие игроки — лига пошла на уступки и согласилась отложить четыре запланированные на четверг и пятницу игры. Розыгрыш Кубка Стэнли возобновится в субботу, 29 августа.

Однако это не единственное требование, которое HDA предъявил к НХЛ. Журналист TSN Рик Уэстхед рассказал, что альянс за последнее время сделал ряд других предложений к лиге, которые, по замыслу его членов, должны помочь справиться с проблемами расизма и недостаточного разнообразия в хоккее. В своём Twitter Уэстхед рассказал о некоторых из них.

Так, HDA предложил выделять $100 млн в течение десяти лет на образовательные программы против расизма, инициативы в области социальной справедливости, молодёжные стипендии и курсы для функционеров и тренеров. Расходы каждой команды должны составить $312,5 тыс. в год.

От клубов требуется увеличить расовое разнообразие среди своих сотрудников и подрядчиков, обеспечить максимальную прозрачность при приёме на работу представителей меньшинств, а к сезону-2020/21 довести долю расходов у темнокожих контрагентов до 10%. HDA хочет довести долю темнокожих в персонале команд до 18%, а в руководстве лиги — до 3,5%.

Альянс также рассчитывает на то, что НХЛ опубликует на своих ресурсах социальную рекламу HDA и нанесёт логотип организации на лёд, где проходят матчи Кубка Стэнли. Синие линии, служащие для деления площадок на зоны, предлагается временно перекрасить в чёрный цвет. HDA также выдвинул идею проводить разминки в специальных чёрных свитерах, которые потом можно продавать болельщикам и на вырученные средства поддерживать деятельность альянса.

Наконец, от владельцев клубов хотят, чтобы они предоставили свои арены для использования в качестве избирательных участков во время выборов президента США. Уэстхед отмечает, что НХЛ в большинстве случаев никак не отреагировала на запросы альянса.

Альянс хоккейного разнообразия был создан 8 июня. Во главе организации встали Кейн и Аким Алиу — бывший игрок «Калгари Флэймз» нигерийско-украинского происхождения, который ранее добился увольнения тренера Билла Питерса за оскорбления на расовой почве. Первоначально организация ставила своей целью привлекать в хоккей детей разных национальностей, чтобы этот вид спорта перестал ассоциироваться с игрой для белых.

«К сожалению, хоккей заработал репутацию своего рода элитного спорта, каким когда-то был гольф. Наша группа будет стремиться к созданию условий для привлечения к занятиям хоккеем молодых ребят, у которых нет таких возможностей, или тех, кто просто хочет узнать, что это за игра. Есть много способов решения этой задачи. Конечно, и у нас будет отдел благотворительных проектов, который займётся налаживанием связей с разными компаниями, поиском спонсоров, что поможет создать условия для этого в разных регионах», — говорил Кейн TSN.

Уже спустя несколько дней HDA стал критиковать НХЛ за недостаточную работу, направленную на борьбу с расизмом. Так, хоккеист выражал недовольство тем, что лига уделяет этой проблеме столько же времени, сколько и поддержке других социально значимых тем.

«В НХЛ могут развесить баннеры движения Black Lives Matter по всей арене и трубить о нём во все трубы. Что бы они ни делали, ни меня, ни других членов альянса это не трогает, потому что лига не делала ничего, чтобы поддержать темнокожих игроков. Мы же уделяем и всегда уделяли внимание этим проблемам. Но НХЛ должна сама организовать кампанию, посвящённую нашей проблеме. Лига же хочет свалить все отдельные вопросы — психическое здоровье, ЛГБТ, права женщин — в одну кучу, тогда как мы говорим непосредственно о расизме. Их подход не соответствует нашей цели и тому, о чём мы говорим. Я разочарован, что до проблемы системного расизма в нашем спорте никому нет дела», — говорил нападающий «Сан-Хосе».