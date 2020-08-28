«Ванкувер» инициировал бойкот матчей плей-офф НХЛ
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Об этом сообщает журналист Ларри Брукс. Сегодня «Кэнакс» должны были сыграть третий матч серии плей-офф против «Вегас Голден Найтс».
26 августа НБА и другие профессиональные спортивные лиги США отложили свои матчи из-за бойкота, связанного со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.
Ранее сообщалось, что матчи НХЛ могут отменить из-за стрельбы полиции в темнокожего американца.