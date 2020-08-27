Источник: матчи НХЛ могут отменить из-за стрельбы полиции в темнокожего американца

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Матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запланированные на 27 августа, могут быть перенесены на более поздний срок.
Источник: матчи НХЛ могут отменить из-за стрельбы полиции в темнокожего американца
  • РИА Новости

Об этом в Twitter сообщил журналист Эллиотт Фридман. По информации источника, хоккеистам сказали готовиться к тому, что игры отменят.

В ночь с 27 на 28 августа в США должны состояться третьи матчи четвертьфинальных серий Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» (в обоих сериях счёт 1:1).

Возможная отмена игр связана с инцидентом в штате Висконсин 22 августа. Сотрудник полиции несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в машину, на глазах у его детей. Произошедшее спровоцировало отмену матчей в НБА, MLS и MLB.

Ранее хоккеист Алиу намекнул НХЛ на необходимость отмены матчей.

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