Хоккеист Алиу намекнул НХЛ на необходимость отмены матчей
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«Удивительная солидарность с темнокожим сообществом от игроков НБА, женской НБА, MLB. НХЛ, ты где? Часы тикают», — написал Алиу в своём Twitter.
В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин. Многие североамериканские лиги отложили проведение матчей из-за бойкота. Тем не менее НХЛ пока не собирается переносить матчи Кубка Стэнли.
Инцидент произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о протестах в США.