Хоккеист Алиу намекнул НХЛ на необходимость отмены матчей

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Темнокожий нападающий чешского хоккейного клуба «Литвинов» Аким Алиу высказался о реакции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на инцидент с афроамериканцем Джейкобом Блейком в США.
Хоккеист Алиу намекнул НХЛ на необходимость отмены матчей
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Удивительная солидарность с темнокожим сообществом от игроков НБА, женской НБА, MLB. НХЛ, ты где? Часы тикают», — написал Алиу в своём Twitter.

В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин. Многие североамериканские лиги отложили проведение матчей из-за бойкота. Тем не менее НХЛ пока не собирается переносить матчи Кубка Стэнли.

Инцидент произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о протестах в США.

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