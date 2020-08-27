НХЛ пока не собирается переносить матчи Кубка Стэнли в знак протеста

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в данный момент не рассматриваются переносы матчей Кубка Стэнли в знак протеста из-за стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в Кеноше.

Об этом он сообщил в интервью AP News.

«Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счёт, и примем соответствующие меры в случае необходимости», — заявил Дэйли.

В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин.

Инцидент произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир в Нью-Йорке приостановлен из-за ситуации в Висконсине.