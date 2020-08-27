Теннисный турнир в Нью-Йорке приостановлен из-за ситуации в Висконсине

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о переносе матчей турнира в Нью-Йорке из-за инцидента с полицейскими и афроамериканцем в Висконсине.

«Как вид спорта, теннис коллективно занимает позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которая в очередной раз была выдвинута на первый план в США. USTA, ATP Tour и WTA решили приостановить матчи 27 август. Игры возобновятся 28 августа», — говорится в релизе турнира в Twitter.

В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин.

Инцидент участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее Барак Обама отреагировал на бойкот игроков НБА на фоне стрельбы полицейских в авроамериканца.