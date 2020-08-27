Обама отреагировал на бойкот игроков НБА

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал бойкот матчей игроками клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я поддерживаю игроков «Милуоки» в борьбе за то, во что они верят, таких тренеров, как Док Риверс. НБА и женская НБА показывают пример. Все наши организации и институты должны отстаивать наши ценности», — написал Обама в своём Twitter.

Некоторые матчи плей-офф НБА были перенесены в знак протеста на фоне стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

В городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку. Инцидент с его участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс и Кавай Леонард выступили за отмену плей-офф НБА.