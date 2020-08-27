Источник: Джеймс и Леонард выступили за отмену плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выступили против продолжения плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в знак протеста после стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Об этом сообщает журналист Брэд Тёрнер в своём Twitter.

«Джеймс и Леонард выступили на встрече игроков в среду вечером и были непреклонны в отношении решения, что они не будут играть оставшуюся часть плей-офф и хотят перемен. Новая встреча игроков намечена на четверг», — написал Тёрнер.

Некоторые матчи плей-офф НБА были перенесены в знак протеста.

В городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку. Инцидент с его участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста.