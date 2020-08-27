Экс-тренер сборной России по хоккею Быков высказался о протестах в США

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию в США, где отменяются многие спортивные соревнования в знак протеста против стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в Кеноше.

«Это всё затрагивает политику! На этом сейчас строят предвыборную кампанию. Что касается хоккея и спорта в целом, то спорт был вне политики, но всегда кто-то хочет смешать это. Я против этого. А то некоторых спортсменов уже втянули в эти игры. Они согласились с этим и начали плясать под дудку! Один встал на одну сторону, другой — на другую. Играют в одной команде, но может произойти так, что один не даст другому пас. Будет ли играть хоккеист в тело против темнокожего или нет?» — цитирует Быкова Sport24.

По его мнению, всё может зайти очень далеко и спорт стал «лезвием в руках политиков». Он также сравнил ситуации в США и Белоруссии.

«Надеюсь, это всё не дойдет до гражданской войны. А эту всю ситуацию подогревают политики. Всё из-за президентского кресла? Да, всё идёт оттуда, цель — расшатать общество! О какой тогда свободе идёт речь в Америке? Если они у себя не могут навести порядок, зачем они лезут в другие страны? Жалко людей, но надеюсь, это всё не зайдёт далеко! И ещё хочу сказать, что я против расизма! Его не должно быть», — добавил Быков.

В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин.

Инцидент произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что ситуация в США похожа на гражданскую войну.