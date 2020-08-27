Жулин о протестах в США: это похоже на гражданскую войну

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин высказался о протестах в США из-за стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в Кеноше.

«Это похоже на гражданскую войну! Всё очень плохо! С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны. Не должно быть, конечно, таких перегибов. Я не расист, но такого не должно быть. А то происходит, что темнокожие совершенно спокойно могут плюнуть в полицейского», — цитирует Жулина Sport24.

Он заявил, что необходимо тщательно разобраться в ситуации, отметив, что не понимает, почему должны отменяться спортивные соревнования.

«Мне жалко американцев... Президент никак не может повлиять на эту ситуацию! Как я понимаю, у них каждый мэр может принимать собственное решение. Проблема в том, что сейчас полицейские не имеют никакой власти. А разгулявшиеся люди могут делать всё что хотят. Это не доведёт до добра», — добавил Жулин.

В США начались новые протесты из-за стрельбы полицейских по афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин.

Инцидент произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.