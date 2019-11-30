Клуб НХЛ «Калгари» отправил в отставку главного тренера из-за расизма

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Билл Питерс был отправлен в отставку по причине проявления расизма к бывшему подопечному Акиму Алиу.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Брэд Треливиг.

«Для нас это время было тяжёлым, но теперь нам нужно двигаться дальше. Джефф Уорд будет исполняющим обязанности главного тренера», — цитирует Питерса официальный сайт НХЛ.

По мнению тренера, это неприятная и не соответствующая ценностям клуба ситуация.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в сезоне-2009/10, когда Питерс работал с фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). По словам Алиу, тренеру не нравилась музыка, которую нападающий включал в раздевалке, из-за чего между ними возник конфликт.

Кроме того, бывший игрок НХЛ Михал Йордан обвинил Питерса в том, что во время работы в должности главного тренера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», которую специалист занимал с 2014 по 2018 год, он применял физическое воздействие к игрокам во время матчей. Это подтвердил и экс-ассистент Билла в «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Ранее главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве.