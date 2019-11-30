Клуб НХЛ «Калгари» отправил в отставку главного тренера из-за расизма
Об этом сообщил генеральный директор клуба Брэд Треливиг.
«Для нас это время было тяжёлым, но теперь нам нужно двигаться дальше. Джефф Уорд будет исполняющим обязанности главного тренера», — цитирует Питерса официальный сайт НХЛ.
По мнению тренера, это неприятная и не соответствующая ценностям клуба ситуация.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в сезоне-2009/10, когда Питерс работал с фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). По словам Алиу, тренеру не нравилась музыка, которую нападающий включал в раздевалке, из-за чего между ними возник конфликт.
Кроме того, бывший игрок НХЛ Михал Йордан обвинил Питерса в том, что во время работы в должности главного тренера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», которую специалист занимал с 2014 по 2018 год, он применял физическое воздействие к игрокам во время матчей. Это подтвердил и экс-ассистент Билла в «Харрикейнз» Род Бриндамор.
Ранее главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве.