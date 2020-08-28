Хоккеист «Вегаса» Ривз гордится реакцией игроков НХЛ на инцидент в Висконсине

Форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз высказал мнение по поводу переноса матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за стрельбы полиции в темнокожего американца в Висконсине.

«В этом зале много белых спортсменов. Замечательно, что матчи отменили НБА, MLB и женская НБА, в этих лигах много чернокожих игроков. Но все эти спортсмены, которые сейчас здесь, приняли решение и сказали: «Знаете что? Мы тоже видим эту проблему и выступаем вместе». Я воюю с этими парнями, на льду я ненавижу их. Но могу сказать, что никогда не смог бы гордиться ими больше, чем сейчас», — приводит слова Ривза The Score.

Он отметил, что эффект от такого заявления игроков НХЛ не будет кратковременным.

«Да, эти два дня не смогут ничего исправить. Но было сделано очень сильное заявление. Особенно в том плане, что оно исходит именно от этой лиги», — добавил хоккеист.

23 августа в городе Кеноша, штат Висконсин, произошёл инцидент, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку. Данный инцидент стал причиной приостановки матчей не только НХЛ, но и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиги бейсбола (MLB) и Главной футбольной лиги (MLS).

Ранее стало известно, что НХЛ отложила плей-офф до 30 августа из-за стрельбы полиции в темнокожего американца.