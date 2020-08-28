НХЛ отложила плей-офф до 30 августа из-за стрельбы полиции в темнокожего американца

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф Кубка Стэнли, запланированных на 28 и 29 августа из-за инцидента в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.
НХЛ отложила плей-офф до 30 августа из-за стрельбы полиции в темнокожего американца
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги,  матчи отложены до 30 августа.

28 августа должны были пройти матчи «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс», а на 29 августа были запланированы игры «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф, приостановленного из-за инцидента в Висконсине.

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