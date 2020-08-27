НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала заявление, в котором говорится о возобновлении матчей плей-офф в скором времени.

В заявлении указано, что запланированные нынешней ночью (по московскому времени) матчи не состоятся, но игры будут возобновлены 28 или 29 августа. Лига при участии руководителей команд и игроков будет обсуждать дальнейшие шаги.

В НБА начался бойкот матчей из-за волнений в США, касающихся проблемы расового неравенства. Очередная волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НБА стала похожа на политическую организацию.