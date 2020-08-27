НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф
- Reuters
- © Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports
В заявлении указано, что запланированные нынешней ночью (по московскому времени) матчи не состоятся, но игры будут возобновлены 28 или 29 августа. Лига при участии руководителей команд и игроков будет обсуждать дальнейшие шаги.
В НБА начался бойкот матчей из-за волнений в США, касающихся проблемы расового неравенства. Очередная волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НБА стала похожа на политическую организацию.