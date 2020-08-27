НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф

Короткая ссылка
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала заявление, в котором говорится о возобновлении матчей плей-офф в скором времени.
НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф
  • Reuters
  • © Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports

В заявлении указано, что запланированные нынешней ночью (по московскому времени) матчи не состоятся, но игры будут возобновлены 28 или 29 августа. Лига при участии руководителей команд и игроков будет обсуждать дальнейшие шаги. 

В НБА начался бойкот матчей из-за волнений в США, касающихся проблемы расового неравенства. Очередная волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НБА стала похожа на политическую организацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить