Трамп: НБА стала похожа на политическую организацию

Президент США Дональд Трамп высказался о бойкоте матчей плей-офф игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Они стали похожи на политическую организацию, это нехорошо. Я не думаю, что это хорошо для спорта или для нашей страны. Я мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, люди несколько устали от НБА. Но я мало что знаю о протестах», — приводит слова Трампа Eurohoops.

В США вспыхнула волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль. Из-за этого игроки НБА 26 августа отказались выходить на матчи плей-офф.

Ранее боец UFC обратился к баскетболисту Леброну Джеймсу.