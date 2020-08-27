Боец UFC — баскетболисту Джеймсу: хочешь перемен — откажись от миллионов и стань копом
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«Ты хочешь переносить матчи? Хочешь доказать, что действительно хочешь перемен? Тогда откажись от своей мягкой работы, напоминающей детскую игру. Откажись от своих миллионов. Пойди на огромное сокращение зарплаты и возьмись за самую сложную работу в США — стань копом», — написал Ковингтон в Twitter.
В НБА начался бойкот матчей в связи с протестами, касающимися проблемы расового неравенства. Новая волна акций началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Ранее сообщалось, что Джеймс и Кавай Леонард выступили за отмену плей-офф НБА.