Боец UFC — баскетболисту Джеймсу: хочешь перемен — откажись от миллионов и стань копом

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который призывал бойкотировать матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне ситуации, сложившейся в США.
Боец UFC — баскетболисту Джеймсу: хочешь перемен — откажись от миллионов и стань копом
  • Reuters

«Ты хочешь переносить матчи? Хочешь доказать, что действительно хочешь перемен? Тогда откажись от своей мягкой работы, напоминающей детскую игру. Откажись от своих миллионов. Пойди на огромное сокращение зарплаты и возьмись за самую сложную работу в США — стань копом», — написал Ковингтон в Twitter.

В НБА начался бойкот матчей в связи с протестами, касающимися проблемы расового неравенства. Новая волна акций началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Ранее сообщалось, что Джеймс и Кавай Леонард выступили за отмену плей-офф НБА.

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