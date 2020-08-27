В администрании Трампа считают глупым и абсурдным реагировать на протест игроков НБА

Марк Шорт, глава аппарата вице-президента США Майка Пенса в администрации президента страны Дональда Трампа, не воспринимает всерьёз устроенный игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бойкот.

«Если они хотят протестовать, то я не думаю, что нас это должно волновать. Я не уверен, что администрация будет оценивать всё это. На мой взгляд, это абсурдно и глупо», — сказал Шорт.

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, связанных с проблемом расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль. Договориться о продожении розыгрыша плей-офф удалось в течение суток.

Ранее сообщалось, что матчи НХЛ могут отменить из-за стрельбы полиции в темнокожего американца.