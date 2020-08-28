Брызгалов высказался о переносе матчей плей-офф Кубка Стэнли из-за стрельбы в Висконсине

Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказал мнение о переносе матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за стрельбы полиции в темнокожего американца в Висконсине.

«Проблемы тут не вижу, потом сыграют. Не вижу при этом никакой связи между играми НХЛ и историей, произошедшей в Висконсине, о которой мы мало знаем. Как связаны хоккей, спорт и противоправные действия полицейского? Я устал от этого хайпа. Если говорить о Black Lives Matter, разве жизни белых, латиноамериканцев, азиатов не имеют ценности? Настолько это всё политизируется. Допускать связь между спортом и подобными вещами — абсурд», — приводит слова Брызгалова ТАСС.

23 августа в городе Кеноша, штат Висконсин, произошёл инцидент, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку. Данный инцидент стал причиной приостановки матчей не только НХЛ, но и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиги бейсбола (MLB) и Главной футбольной лиги (MLS).

Ранее стало известно, что НХЛ отложила плей-офф до 30 августа из-за стрельбы полиции в темнокожего американца.