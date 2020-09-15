Хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ

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Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн и другие игроки не прикоснулись к трофею Кларенса Кэмпбелла, вручаемому за победу в Западной конференции по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ
  • Reuters

С 2006 года победители Западной конференции прикасались к трофею только один раз — в 2018 году это сделали игроки «Вегас Голден Найтс», затем проигравшие в финале Кубка Стэнли. 

На Востоке за это же время таких случаев было шесть — трижды это делали «Питтсбург Пингвинз» (в 2009-м, 2016-м, 2017-м — все три раза выиграв Кубок Стэнли), по одному разу — «Оттава Сенаторз» (2007) и Филадельфия Флайерз (2010) проигравшие свои финалы, а также «Вашингтон Кэпиталз», ставший обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

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