Хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ
- Reuters
С 2006 года победители Западной конференции прикасались к трофею только один раз — в 2018 году это сделали игроки «Вегас Голден Найтс», затем проигравшие в финале Кубка Стэнли.
На Востоке за это же время таких случаев было шесть — трижды это делали «Питтсбург Пингвинз» (в 2009-м, 2016-м, 2017-м — все три раза выиграв Кубок Стэнли), по одному разу — «Оттава Сенаторз» (2007) и Филадельфия Флайерз (2010) проигравшие свои финалы, а также «Вашингтон Кэпиталз», ставший обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.