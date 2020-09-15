«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет

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«Даллас Старз» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000.
«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет
  • Reuters

После победы над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии финала Западной конференции «Даллас» пробился в свой второй в истории клуба финал Кубка Стэнли.

В сезоне-1998/99 команда сумела завоевать трофей, а на следующие год, в сезоне-1999/2000, проиграла «Нью-Джерси Девилз».

В предстоящем финале соперником «Далласа» станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли.

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