Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Старз».

В основное время за «Вегас» забили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит.

«Даллас» ответил голами Джейми Бенна и Йоэля Кивиранты. Александр Радулов и Денис Гурьянов записали в свой актив по одной результативной передаче.

В овертайме победную для «Старз» шайбу забросил Гурьянов.

"THEY WIN THE SERIES, THEY WIN THE WEST AND THE DALLAS STARS ARE HEADED TO THE STANLEY CUP FINAL!"@ChoctawCasinos | #GoStarspic.twitter.com/WJwmr3o8qR — Dallas Stars (@DallasStars) September 15, 2020

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ.