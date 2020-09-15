Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли

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«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Старз».

В основное время за «Вегас» забили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит.

«Даллас» ответил голами Джейми Бенна и Йоэля Кивиранты. Александр Радулов и Денис Гурьянов записали в свой актив по одной результативной передаче.

В овертайме победную для «Старз» шайбу забросил Гурьянов.

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ.

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