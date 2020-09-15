Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Старз».
В основное время за «Вегас» забили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит.
«Даллас» ответил голами Джейми Бенна и Йоэля Кивиранты. Александр Радулов и Денис Гурьянов записали в свой актив по одной результативной передаче.
В овертайме победную для «Старз» шайбу забросил Гурьянов.
"THEY WIN THE SERIES, THEY WIN THE WEST AND THE DALLAS STARS ARE HEADED TO THE STANLEY CUP FINAL!"@ChoctawCasinos | #GoStarspic.twitter.com/WJwmr3o8qR— Dallas Stars (@DallasStars) September 15, 2020
Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ.