Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории команды по количеству очков, набранных за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ
  • Reuters

В четвёртом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров отдал две голевые передачи, что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по количеству очков, набранных в одном розыгрыше плей-офф — 25 (6 + 19).

Он опередил по этому показателю легенду клуба Мартена Сен-Луи, набравшего 24 очка в розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года. Рекордсменом является Брэд Ричардс, набравший в том же плей-офф 26 очков.

Ранее сообщалось, что передача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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