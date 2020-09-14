Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за розыгрыш плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории команды по количеству очков, набранных за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвёртом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров отдал две голевые передачи, что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по количеству очков, набранных в одном розыгрыше плей-офф — 25 (6 + 19).

Он опередил по этому показателю легенду клуба Мартена Сен-Луи, набравшего 24 очка в розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года. Рекордсменом является Брэд Ричардс, набравший в том же плей-офф 26 очков.

Ранее сообщалось, что передача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.