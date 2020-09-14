Передача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли шайбы Блейка Коулмана, Ондржея Палата, Брейдена Пойнта и Патрика Маруна. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 и 27 бросков по своим воротам, а также стал автором результативной передачи.

В составе «Айлендерс» заброшенной шайбой отличился Брок Нельсон. Голкипер Семён Варламов записал в свой актив 32 сейва.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Тампы». Пятая игра состоится 16 сентября.

Ранее сообщалось, что российские вратари установили национальный рекорд по победам в плей-офф НХЛ.

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