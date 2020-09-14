Передача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли шайбы Блейка Коулмана, Ондржея Палата, Брейдена Пойнта и Патрика Маруна. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 и 27 бросков по своим воротам, а также стал автором результативной передачи.

Great vision, great finish. 👏 pic.twitter.com/Q8BJSvaQrH — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 13, 2020

В составе «Айлендерс» заброшенной шайбой отличился Брок Нельсон. Голкипер Семён Варламов записал в свой актив 32 сейва.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Тампы». Пятая игра состоится 16 сентября.

Ранее сообщалось, что российские вратари установили национальный рекорд по победам в плей-офф НХЛ.