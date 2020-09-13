Российские вратари установили национальный рекорд по победам в плей-офф НХЛ

Российские голкиперы установили национальный рекорд по количеству выигранных матчей в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, Семён Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс», а также Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» одержали 34 победы и установили новый рекорд российских вратарей в истории Кубка Стэнли.

Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году. Тогда Николай Хабибулин и Евгений Набоков выиграли 26 матчей на двоих в плей-офф НХЛ.

Ранее Худобин прокомментировал свою игру в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».