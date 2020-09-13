Вратарь «Далласа» Худобин о своей игре в плей-офф НХЛ: не думаю, что это кураж

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал свою игру в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

«Я просто старался не упускать шайбу из виду и реагировать на неё. Даже не знаю, что тут — удача или что-то ещё… Давайте назовём это удачей», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

Он также отметил, что его партнёры по команде сражались в каждом моменте и делали всё возможное для победы.

«Очень хорошо, что получается игра… Но я не думаю, что это кураж. Просто на каждый матч я выхожу с тем же настроем, как и на предыдущий. Игры идут через день, особо не расслабишься. Какой-то кураж не ловишь, потому что сегодня матч закончился — нужно максимально отдохнуть и готовиться завтра к следующей игре», — сказал Худобин.

Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи с «Вегасом». «Даллас» выиграл со счётом 2:1.

Ранее журналист Мэтт Мосли заявил, что ему удивительно наблюдать за игрой Худобина.