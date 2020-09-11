Гол Радулова в овертайме и 38 сейвов Худобина: как «Даллас» победил «Вегас» и повёл в финале Западной конференции НХЛ

Точный кистевой бросок Александра Радулова принёс «Далласу» победу над «Вегасом» в третьем матче финала Западной конференции НХЛ. Российский нападающий отличился на 31-й секунде дополнительного времени и стал одним из главных героев встречи. При этом первой звездой был признан его напарник Антон Худобин. Голкипер совершил 38 сейвов и помог «Старз» повести в серии со счётом 2:1.

«Даллас Старз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финала Западной конференции и повели со счётом 2:1 в серии. Главными творцами успеха в отчётный вечер стали российские хоккеисты — Антон Худобин совершил 38 сейвов, а Александр Радулов забросил решающую шайбу в овертайме.

В надежде прервать голевую засуху, длившуюся уже почти два игровых часа после шайбы Йона Клинберга на 156-й секунде первой встречи, главный тренер «Далласа» Рик Боунесс вернул Радулова в первое звено к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину.

Однако перестановка большого эффекта не возымела — в первом периоде третьей игры техасцы нанесли всего лишь четыре броска по чужим воротам. Это сильно контрастировало с тем, как часто приходилось вступать в игру Худобину. К счастью для голкипера, атаки «Вегаса» ещё не были столь опасны, чтобы можно было начинать бить тревогу.

Во втором периоде «Даллас» всё-таки включился в игру и провёл впечатляющий четырёхминутный отрезок, за время которого нанёс восемь бросков. Но ни один из них не стал настоящей проблемой для Робина Ленера. Затем игроки «Вегаса» ответили своим штурмом, в котором спасать приходилось уже Антону Худобину, но и он со своей задачей справился.

И всё-таки до конца второй трети матча счёт был открыт. За 17 секунд до сирены защитник «Далласа» Джейми Олексиак вдруг оказался с шайбой в чужой зоне и перехитрил Ленера. Сухая серия шведского вратаря прервалась на 172-й минуте, а «Старз» забросили впервые за 157 минут.

Если на протяжении первых двух периодов обе команды действовали предельно корректно, то в начале третьего сразу два игрока «Далласа» были наказаны малым штрафом за короткий промежуток. Одну минуту игры пять на три техасцы выдержали, однако после возвращения Джона Клингберга Худобин пропустил свою первую шайбу. Ши Теодор распечатал ворота номинальных хозяев с дальнего расстояния.

«Вегас» полностью контролировал игру в третьем периоде и вновь позволил подопечным Боунесса нанести всего лишь четыре броска по своим воротам. Зато опасности они таили гораздо больше. Сначала Сегин с передачи Радулова попал в черенок клюшки Ленера, а затем Бенн нашёл пространство между его щитками и вывел «Даллас» вперёд.

Но прошло всего пять минут — и счёт снова стал равным. Марк Стоун опрокинул Худобина и подправил шайбу в ворота после броска Алекса Така. «Старз» пытались опротестовать гол, но судьи заметили, что Стоун атаковал российского вратаря за пределами пятачка, так что формально помехи он не создавал. Техасцам в итоге ещё и пришлось отбывать командный штраф за задержку времени.

Эти две минуты стали самыми сложными для Худобина. «Вегас» бросил все силы на то, чтобы выиграть в основное время, но россиянин упорно не хотел пропускать. Всего за этот период он сделал 16 сейвов, а за весь матч их накопилось 38 — в прошлых играх «Голден Найтс» так много не бросали.

Команда могла отблагодарить Худобина только голом в овертайме, и его автором стал Радулов. Уже на 31-й секунде дополнительного времени он ускорился по правому флангу, получил передачу от Джо Павелски и с кистей бросил в дальний угол. Шайба рикошетом от штанги влетела в сетку.

Радулов в четвёртый раз в нынешнем Кубке Стэнли принёс победу «Далласу» своей шайбой и заодно побил рекорд российских хоккеистов по голам в овертаймах матчей плей-офф — таких сверхважных бросков за карьеру у него три. Также нападающий стал автором самой быстрой шайбы в дополнительное время в истории «Далласа».

«Павелски сыграл просто отлично. Кажется, кто-то выбил шайбу из нашей зоны и сделал длинный пас на него. Пав увидел, как я лечу, точнее скольжу, на другой конец площадки. Там никого не было, так что он сделал хорошую передачу, я заехал в зону, закрыл глаза и бросил по воротам», — прокомментировал свой гол Радулов.

Интересно, что после того, как нападающий поразил ворота Ленера, половина игроков «Старз» бросились поздравлять с победой не его, а Худобина. Именно голкипер в итоге был признан лучшим игроком матча, Радулов же удостоился звания второй звезды. Российский вратарь выиграл десятый матч в нынешнем плей-офф и по этому показателю уступает только Андрею Василевскому и его «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма. Мы обязаны ему этой победой. И особенно — за его сейвы во время меньшинства», — не скрывал своего восхищения голкипером Боунесс после матча. Вторил ему и Бенн, по мнению которого Худобин сыграл «просто нереально».