Источник: «Вашингтон» предлагает Овечкину долгосрочное продление контракта

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«Вашингтон Кэпиталс» начали предварительные переговоры по новому контракту с российским форвардом Александром Овечкиным.
Источник: «Вашингтон» предлагает Овечкину долгосрочное продление контракта
  • Reuters

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, капитану «Кэпиталс» предлагают соглашение на срок от трёх до пяти лет со средней зарплатой в $9,5—10 млн за сезон.

Для Овечкина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту с «Вашингтоном». По окончании сезона россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

34-летний форвард выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В 68 матчах прошлого регулярного чемпионата он набрал 67 (48+19) очков, в плей-офф добавил пять (4+1) очков в восьми матчах.

Всего в его активе 1278 (706+572) очков в 1152 играх в карьере. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее в московском «Динамо» отреагировали на новость о намерении вернуть Овечкина.

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