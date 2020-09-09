В московском «Динамо» отреагировали на новость о намерении вернуть Овечкина

Руководитель пресс-службы московского «Динамо» Михаил Кравченко прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего «Вашинтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться, он советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь. У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном», — цитирует Кравченко РБК.

При этом он заявил, что на данный момент информация о возвращении Овечкина не соответствует действительности.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а в 2018 году он выиграл вместе с командой Кубок Стэнли. За «Динамо» форвард играл с 2001 по 2005 год, а также он выступал за бело-голубых с 2012 по 2013 год во время локаута в НХЛ.

Ранее наставник «Авангарда» Боб Хартли рассказал о мечте тренировать Овечкина.