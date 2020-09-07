Хартли рассказал о мечте тренировать Овечкина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признался, что хотел бы тренировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Моей целью всегда было потренировать Александра Овечкина. Я много раз говорил об Ови с Ильёй Ковальчуком. То, как он забивает голы, его страсть, какое шоу он устраивает на льду. Быть тренером Овечкина — это настоящая мечта», — цитирует Хартли Матч ТВ.

В настоящее время «Вашингтон», за который выступают Овечкин и Ковальчук, находится в поисках главного тренера. Предыдущий наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин выложил в TikTok видео, на котором танцует с сыном.