Хартли рассказал о мечте тренировать Овечкина

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признался, что хотел бы тренировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хартли рассказал о мечте тренировать Овечкина
  • Reuters

«Моей целью всегда было потренировать Александра Овечкина. Я много раз говорил об Ови с Ильёй Ковальчуком. То, как он забивает голы, его страсть, какое шоу он устраивает на льду. Быть тренером Овечкина — это настоящая мечта», — цитирует Хартли Матч ТВ.

В настоящее время «Вашингтон», за который выступают Овечкин и Ковальчук, находится в поисках главного тренера. Предыдущий наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин выложил в TikTok видео, на котором танцует с сыном.

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