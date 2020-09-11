Радулов отметился самым быстрым голом в истории «Далласа» в ОТ матча плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов установил историческое достижение в составе своей команды в Кубке Стэнли.

В третьем матче финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (3:2) Радулов забросил шайбу на 31-й секунде овертайма.

Этот гол стал самым быстрым в истории «Старз» в овертайме матча плей-офф НХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру, который в матче плей-офф НХЛ 1998 года с «Детройт Ред Уингз» отличился на 46-й секунде дополнительного времени.

Ранее сообщалось, что гол Радулова в ОТ принёс «Далласу» победу над «Вегасом» в матче плей-офф НХЛ.