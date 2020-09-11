Радулов отметился самым быстрым голом в истории «Далласа» в ОТ матча плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов установил историческое достижение в составе своей команды в Кубке Стэнли.
Радулов отметился самым быстрым голом в истории «Далласа» в ОТ матча плей-офф НХЛ
  • Reuters

В третьем матче финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (3:2) Радулов забросил шайбу на 31-й секунде овертайма.

Этот гол стал самым быстрым в истории «Старз» в овертайме матча плей-офф НХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру, который в матче плей-офф НХЛ 1998 года с «Детройт Ред Уингз» отличился на 46-й секунде дополнительного времени. 

Ранее сообщалось, что гол Радулова в ОТ принёс «Далласу» победу над «Вегасом» в матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить