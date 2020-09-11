Гол Радулова в ОТ принёс «Далласу» победу над «Вегасом» в матче плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Старз» сначала отличились Джейми Олексяк и Джейми Бенн, а победную шайбу в овертайме забросил россиянин Александр Радулов. У «Голден Найтс» голами отметились Ши Теодор и Алекс Так.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова принесла «Тампа-Бэй Лайтнинг» победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.