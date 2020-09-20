Худобин одержал 13-ю победу в нынешнем плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин одержал 13-ю победу в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин одержал 13-ю победу в нынешнем плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

После победы «Далласа» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли Худобин вышел на второе место среди вратарей по выигранным матчам в этом плей-офф. Больше только у вратаря «Тампы» Андрея Василевского (14).

В минувшей игре Худобин отразил 35 бросков из 36.

Ранее сообщалось, что передача Александра Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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